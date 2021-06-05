Beşiktaş Gedson Fernandes’e talip

SÜPER Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Adem Ljajic ile yollarını ayıracak İstanbul ekibi, alternatifini Portekiz'de buldu. Siyah-beyazlıların, geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Benfica'nın yıldızı Gedson Fernandes'i istediği öğrenildi. Kara Kartal, veda eden Mensah'ın yanı sıra Adem Ljajic'e CSKA Moskova'nın da ilgisi sonrası 22 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon 17 lig maçında sahaya çıkıp 3 asist yaparken, oynadığı 1 Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında ise 1 gol buldu. Yönetimin Alanyaspor'la sözleşmesi biten Caulker ile de görüşmeleri sürüyor. Bu arada federasyonu yabancı kararı sonrasında siyahbeyazlılarda planlamalar da yeniden yapılıyor.

HAREKETLİLİK BAŞLADI

ON bir yabancısı olan Ghezzal ve Rosier'i kadroda tutmak isterken, anlaşma zemini siyah-beyazlılar Atiba ile kontrat uzatacak. Sonrasında geride 2 yabancı oyuncu için boşluğu kalacak olan yönetim, Aboubakar ile de ni arıyor. Yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda Lens ve Douglas'la da anlaşarak yollarını ayırmak istiyor.