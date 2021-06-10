Beşiktaş Alex Teixeira’nın peşinde

YENİ sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ta yönetim, takıma yıldız bir 10 numara transfer etmek için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlılar, gündemine son olarak Çin ekibi Jiangsu'da görev yapan, sezonun ikinci yarısından beri boşta olan Alex Teixeira geldi. 2016 yılında Shakhtar Donetsk'ten Çin ekibi Jiangsu'ya 50 milyon Euro'ya transfer olan ve şu anda bonservisi elinde bulunan Brezilyalı yıldız için tüm imkanları seferber eden İstanbul ekibi, 31 yaşındaki oyuncu ile pazarlıklarını sürdürüyor.

SERGEN YALÇIN ÇOK İSTİYOR

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Teixeira'nın transferini özellikle istediği belirtildi. Ancak yönetim, Çin'de yaklaşık olarak yıllık 18.5 milyon Euro kazanan 31 yaşındaki futbolcunun yıllık ücretine çözüm arıyor. Yeniden Avrupa'da görev yapmak istediğini belirten Teixeira için şartları sonuna kadar zorlayan siyah-beyazlılar, maddi konuların çözülmesi durumunda Brezilyalı yıldız ile sözleşme imzalayacak. Jiangsu FC formasıyla 153 maça çıkan Teixeira, 153 maçta 73 gol atıp 43 asist yaptı.