  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Beşiktaş Beşiktaş’ta De Jong tamam gibi

Beşiktaş’ta De Jong tamam gibi

Kartal, golcü oyuncu için Sevilla ile anlaştı, Hollandalı futbolcuyu ikna etmeye çalışıyor

31.7.2021

Beşiktaş'ın golcü transferi için gündemin ilk sıralarında tuttuğu Luuk de Jong için Sevilla'ya yapılan kiralama teklifi kabul edildi. İspanyollar bir sezonluk kiralamaya "Evet" derken sözleşmeye satın alma opsiyonu koymak istemiyor. Siyahbeyazlılar ise zorunlu satın alma maddesi ile oyuncuyu kiralamak isterken sadece kiralık olarak da De Jong'u alabileceğini belirtti. Kara Kartal, Hollandalı futbolcu için sakatlığıyla ilgili de rapor talep etti.

İKNA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Avrupa Şampiyonası'nda dizinden problem yaşayan 30 yaşındaki oyuncunun raporlarının detaylı olarak inceleneceği belirtildi. Beşiktaş, tecrübeli santrforu da ikna etmeye çalışıyor. Sevilla'dan 2.5 milyon Euro net maaş alan başarılı futbolcunun tüm maaşını karşılayacak olan siyah-beyazlılar, oyuncuyu Türkiye'ye gelmeye ikna edecek.

LEO SEFERİ
LİGE çift forvetle girmek isteyen Beşiktaş, Milan'ın golcüsü Rafael Leao'nun peşine düştü. Siyahbeyazlılar, İtalyan devinin iki sezon önce 30 milyon Euro'ya aldığı 22 yaşındaki Portekizli yıldızı kiralamak için Milan ile temas kurdu, oyuncuyu Şampiyonlar Ligi'nde oynatarak yine eski değerine yükseltmek istediklerini iletti. Milan'ın cevabı bekleniyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş’ta De Jong tamam gibi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.