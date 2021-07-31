Beşiktaş’ta De Jong tamam gibi

Beşiktaş'ın golcü transferi için gündemin ilk sıralarında tuttuğu Luuk de Jong için Sevilla'ya yapılan kiralama teklifi kabul edildi. İspanyollar bir sezonluk kiralamaya "Evet" derken sözleşmeye satın alma opsiyonu koymak istemiyor. Siyahbeyazlılar ise zorunlu satın alma maddesi ile oyuncuyu kiralamak isterken sadece kiralık olarak da De Jong'u alabileceğini belirtti. Kara Kartal, Hollandalı futbolcu için sakatlığıyla ilgili de rapor talep etti.

İKNA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Avrupa Şampiyonası'nda dizinden problem yaşayan 30 yaşındaki oyuncunun raporlarının detaylı olarak inceleneceği belirtildi. Beşiktaş, tecrübeli santrforu da ikna etmeye çalışıyor. Sevilla'dan 2.5 milyon Euro net maaş alan başarılı futbolcunun tüm maaşını karşılayacak olan siyah-beyazlılar, oyuncuyu Türkiye'ye gelmeye ikna edecek.

LEO SEFERİ

LİGE çift forvetle girmek isteyen Beşiktaş, Milan'ın golcüsü Rafael Leao'nun peşine düştü. Siyahbeyazlılar, İtalyan devinin iki sezon önce 30 milyon Euro'ya aldığı 22 yaşındaki Portekizli yıldızı kiralamak için Milan ile temas kurdu, oyuncuyu Şampiyonlar Ligi'nde oynatarak yine eski değerine yükseltmek istediklerini iletti. Milan'ın cevabı bekleniyor.