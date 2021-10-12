Allan bombası

SÜPER Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, transferde büyük oynamaya devam ediyor. Sezon başında kadrosunu Alex Teixeira ve Pjanic gibi iki yıldızla güçlendiren siyahbeyazlılar, gözünü başka bir yıldıza dikti. Yakın arkadaşı Alex Teixeira'yı Beşiktaş'a getiren Josef de Souza, şimdi de Brezilya'da Vasco Da Gama'da beraber oynadığı Allan'a siyah-beyazlı formayı giydirmek istiyor.

Atiba'nın sezon sonunda futbolu bırakacağı, Pjanic'in ise kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrılacağı düşünülürken Allan ismi ön plana çıktı. Sezon başında Napoli'den Everton'a 25 milyon Euro'ya transfer olan ve İngiliz ekibinin bu sezonki 7 maçında da forma giyen 30 yaşındaki oyuncunun transferi her ne kadar zor görünse de Sergen Yalçın'ın da onay verdiği yıldız için Josef çalışmalarına devam edecek.

GÜVEN İMZALIYOR

BEŞİKTAŞ, son iki haftada attığı üç golle geri dönüş sinyalleri veren Güven Yalçın ile nikah tazeliyor. Yönetim, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 22 yaşındaki forvete yeni teklifini iletti. Güven'e 300 bin Euro seviyelerinden 3 yıllık ek kontrat öneren Beşiktaş, oyuncuyla kısa sürede ortak noktada buluşarak sözleşmeyi imzalayacak