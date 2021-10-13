Sobhi harekatı

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'a sürpriz bir öneri geldi. Menajerler, Pyramids FC'de oynayana Mısırlı sol açık Ramadan Sobhi'yi siyah-beyazlılara önerdi. Oyuncuyu izleme listesine alan yönetim, 24 yaşındaki futbolcu için sezon sonu sözleşmesi sona erecek Kevin N'Koudou ve Cyle Larin'in durumuna göre hareket edecek. İki oyuncuyla da sözleşme uzatma görüşmelerine devam eden kurmaylar, yıldız isimlerle sözleşme uzatılamaması halinde Ramadan Sobhi için düğmeye basacak.

Daha önce Galatasaray'a önerildiği iddia edilen sol kanat oyuncusu Sobhi, orta sahada her iki kanatta da görev yapabiliyor. Daha önce İngiltere'de Huddersfield ve Stoke City formaları da giyen genç oyuncunun yeniden Avrupa takımlarına dönmek istediği de ifade ediliyor. Mısır Milli Takımı ile 33 karşılaşmada forma giyen Ramadan Sobhi, 1 gole imza attı.

AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR

2016 yılında El Ahly'den Stoke City'ye 5 milyon Euro'ya transfer olan Sobhi, 2018'de Huddersfield'a 6.5 milyon Euro'ya gitmiş, geçen sezon da 5 milyon Euro karşılığında Pyramids FC'nin yolunu tutmuştu.

ÜÇ YILDIZ DÖNÜYOR

SERGEN Yalçın sakat oyuncuların düzelmesi ile Başakşehir maçı kadrosunu yavaş yavaş şekillendiriyor. Yalçın, yaklaşık bir aydır sakat oyuncuların çokluğu sebebiyle sahaya as kadrosunu süremiyordu. Welinton, Larin ve Ghezzal'ın tam anlamıyla iyileşmesinin ardından üç oyuncunun 11'e döneceği öğrenildi. Sakatlığını atlatan Atiba'nın 11'de oynayıp oynamayacağı henüz netlik kazanmadı.