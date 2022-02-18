Beşiktaş’a Koreli yıldız

SPOR Toto Süper Lig'de üst sıraları zorlayan Beşiktaş gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekibin izleme komitesi Güney Kore'nin sol kanat forveti Gue-sung Cho'yu yakın takibe aldı. Antalya'da devre arası kampına katılan Güney Kore'nin 1.88'lik yıldızını yakın takibine alan scout ekibi 24 yaşındaki futbolcu için oldukça olumlu bir rapor hazırladı.

Komite, İzlanda maçında forvet oynayıp gol atan, Moldova karşısında ise çift forvette başarılı olan Cho'nun, Kore Ligi'ndeki maçlarının WyScout üzerinden izlemesini yaptı. Kore'de Jeonbuk Hyundai ekibinde forma giyen futbolcu için yönetimin sezon sonu gelmeden girişimde bulunması bekleniyor. Larin gibi sol kanat forvet özelliği olan futbolcunun da Beşiktaş'a transferine sıcak bakabileceği belirtildi. 2013 yılından bu yana Güney Kore'de profesyonel olarak forma giyen genç oyuncu ülke dışına henüz çıkmadı