Kartal’dan savunma hamlesi

BU sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş, yeni teknik direktörü Valerien Ismael yönetiminde yeni bir yapılanmaya gidiyor. Sezon sonunda özellikle hücum ve savunma bölgelerinde ciddi değişime gidecek olan siyah-beyazlıların gündemine sürpriz savunmacı girdi. Gündemine Romain Saiss'i alan Beşiktaş, adım adım sonuca yaklaşıyor. Wolverhampton'la sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 32 yaşındaki futbolcu için temaslar da başladı.

OYUNCU DA OLUMLU BAKIYOR

YÖNETİMİN yıllık 1.5 milyon Euro artı bonuslar teklifinde bulunduğu gelen haberler arasında. Saissi'n öneriye olumlu yaklaştığı ancak kesin kararını vermek için Kartal'dan biraz süre istediği belirtildi. Ada medyası, Saiss'in İstanbul'un manzarası ve futbola olan ilgi nedeniyle tercihini Beşiktaş'tan yana kullanacağı kaydedildi. İngiliz ekibinde 32 maçta 3 golle skor katkısı verdi. Saiss daha önce Angers, La Havre ve Clermont'ta forma giydi.