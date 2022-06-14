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Beşiktaş Romain Saiss’e kavuşuyor

14.6.2022

Beşiktaş Romain Saiss’e kavuşuyor
BEŞİKTAŞ Romain Saiss'e kavuşuyor. Siyah-beyazlıların her konuda anlaşmaya vardığı Faslı oyuncu bugün İstanbula'a geliyor. Wolverhampton'la sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Saiss, saat 23.00'te İstanbul'da olacak. Saiss, Beşiktaş'la 3 yıllık sözleşme imzalayacak. 32 yaşındaki stoper, yıllık 1.5 milyon Euro ücret alacak. Beşiktaş, Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren ve serbest durumda olan Faslı oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek. Fransa'da Valence, Clermont, Le Havre ve Angers formaları giyen Saiss, 2016'dan 4 milyon Euro karşılığında Wolverhampton transfer oldu. Son 6 sezonda İngliz ekibinin formasını giyen 32 yaşındaki stoper, geçen sezon Wolverhampton'da çıktığı 32 maçta 3 gol attı.
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