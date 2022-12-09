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Haberler Beşiktaş N’koudou yolcu

N’koudou yolcu

9.12.2022

N’koudou yolcu

BEŞİKTAŞ'IN Kamerunlu kanat oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou sezon sonu itibariyle takımdan ayrılacak. 4 sezon önce 4.5 milyon Euro karşılığında Tottenham'dan transfer edilen ancak maliyetiyle performansı bir türlü örtüşmeyen 27 yaşındaki futbolcuyla kesin olarak yola devam edilmeyeceği idareciler tarafından vurgulandı. N'Koudou'ya devre arasında da teklif gelmesi halinde bu durum değerlendirilecek. Yerine takviye yapılacak kadar bir gelir elde edilmesi halinde gidişine onay verilecek. Oyuncunun da kariyerine Fransa'da devam etme arzusunda olduğu ve bu nedenle iki taraf arasında bitecek sözleşme üzerinden yenileme görüşmeleri yapılmadığı kaydedildi.

'ZİYECH'İ ALMAMIZ İMKANSIZ'
BEŞİKTAŞ Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Chelsea'nin Faslı yıldızı Hakim Ziyech'i almalarının maliyetinden dolayı imkansız olduğunu söyledi. Kazancı, Adana Demirspor forması giyen stoper Samet Akaydın ve Karagümrük'ten ayrılan Caner Erkin ile de bir temaslarının olmadığını söyledi.

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