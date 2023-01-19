Kara Kartal havlu attı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Beşiktaş, normal süresi ve uzatmaları 1-1'lik eşitlikle sonuçlanan maçta MKE Ankaragücü'ne seri penaltı vuruşlarında 5-4 yenilerek kupadan elendi. 12. dakikada sol tarafta topla buluşan Tasos, pasını ceza sahası içerisine çevirdi. Kaleye paralel giden top arka direkte bulunan Emre Kılınç'ta kaldı. Emre'nin çevirdiği topta Ali Sowe sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0. 77'de Beşiktaş'ın kullandığı serbest vuruşta sağa doğru açılan topu Saiss ceza sahasına çevirdi. Savunmanın ters dokunuşu sonrasında top kale alanının sol tarafına gitti. O bölgede bulunan Cenk Tosun uygun pozisyonda sağ ayağıyla topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

PENALTILARDA GÖKHAN DEVLEŞTİ

Maçın normal süresi 1-1 tamamlandı ve 15'er dakikalık 2 uzatma devresine geçildi. Uzatmalarda da sonuç değişmeyince çeyrek finalistin belirlenmesi için seri penaltı vuruşlarına geçildi. Ankaragücü'nde Tolga, Sowe, Marlon ve Pedrinho penaltıları gole çevirirken, Beşiktaş'ta Saiss, Kerem Atakan ile Redmond ağları sarstı, Atiba ve Masuaku'nun penaltılarını Gökhan çıkardı, Kartal 5-4 yenilerek kupaya veda etti.

SAHA KARIŞTI

MAÇIN 60. dakikasında gergin anlar yaşandı. Jack- Jackson Muleka ile Atakan Çankaya arasındaki mücadelenin ardından iki oyuncu, topsuz alanda tartışmaya devam etti ve gerginliğin ardından Muleka'ya kırmızı kart çıktı. Bu kart üzerine saha karıştı. İki takım oyuncuları arasındaki tartışmanın ardından Gedson Fernandes, elinde muştayla göründü. Fernandes, tribünlerden atılan muştayı teknik direktör Şenol Güneş'e verdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu yeniden izleyen hakem Sarper Barış Saka, Muleka'nın kırmızı kartını iptal edip sarı kart verdi