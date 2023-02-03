Beşiktaş’tan Borini çalımı

Beşiktaş, adı Fenerbahçe ile anılan Fatih Karagümrük'ün yıldızı Fabio Borini için harekete geçti. Siyahbeyazlılar, sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcu için 2.5 milyon Euro isteyen İstanbul ekibiyle masaya oturdu. Bu rakamı aşağıya çekmek isteyen Beşiktaş, Karagümrük ile yürüttüğü görüşmeden sonuç alırsa yıldız futbolcuya siyah-beyazlı formayı giydirecek. Bir süredir adı Fenerbahçe ile anılan Borini'nin sarı-lacivertlilerle anlaştığı da öne sürülmüştü. Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ise sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Borini'ye yeni kontrat teklif etti. Ancak İtalyan futbolcu, bu teklifi kabul etmedi. Bu sezon Süper Lig'de toplam 19 karşılaşmaya çıkan 31 yaşındaki İtalyan sol kanat, 12 gol atarken 8 de asist yaptı, istatistikleriyle de göz doldurdu

DİĞER