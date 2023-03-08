Tosun Paşa ABD yolcusu

BEŞİKTAŞ'IN tecrübeli futbolcusu Cenk Tosun'un adı, ABD ekibi Chicago Fire ile anılıyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktörlüğe Şenol Güneş'in gelişinin ardından çıkışa geçen milli futbolcu, performansıyla dikkat çekti. MLS kulübü ile temasta olan iki Türk menajer, Cenk cephesine bu ilgiyi aktardı. Henüz resmi bir teklif olmasa da Chicago'nun Cenk Tosun'a 3 yıl için yaklaşık 9 milyon dolar teklif edeceği, Beşiktaş'a da bonservis bedeli olarak 2 milyon dolar önereceği gelen haberler arasında. MLS kulübünün sürpriz teklifi 31 yaşındaki ismin aklını karıştırdı. Cenk Beşiktaş'tan senelik 550 bin Euro alıyor. Beşiktaş ise Türkiye'de transfer sezonunun bitmesinden dolay Cenk'in ayrılışına sıcak bakmıyor. Milli oyuncu resmi teklifin ardından son kararını verecek.

BEŞİKTAŞ TARİHİNE GEÇMİŞTİ

VALERİEN Ismael sonrası göreve Şenol Güneş'in gelmesiyle daha çok süre alan Cenk Tosun, 21. hafta oynanan Alanyaspor maçında Beşiktaş tarihine geçmeyi başarmıştı. O maçta attığı golle Vodafone Park'ta 24. kez gol sevinci yaşayan ve 23 gollü Cyle Larin'i geride bırakan Cenk, Beşiktaş formasıyla Vodafone Park'ta en fazla Süper Lig golü atan oyuncu olmuştu.