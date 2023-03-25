Kara Kartal’ın Ozan ısrarı

Bu sezon zirvenin gerisinde kalan ve şampiyonluk şansı zora giren Beşiktaş'ta, gelecek sezonun planlamaları yapılmaya devam ediyor. Yönetim, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda yeni sezon çalışmalarını sürdürürken, Güneş'in ısrarla Ozan Tufan'ı istediği ifade edildi. Başarılı çalıştırıcının, İngiltere Championship takımlarından Hull City'de forma giyen eski öğrencisini kadrosunda görmeyi çok istediği öğrenildi. 28 yaşındaki orta sahanın İngiliz ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 1.82 boyundaki oyuncu bu sezon Hull City'de 36 maça çıktı ve 5 gol attı. Ozan Tufan'ın güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon Euro. Geçen sezon 3 milyon Euro bedelle Fenerbahçe'den İngiltere'ye transfer olan milli oyuncunun da tekrar Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ve Şenol Güneş ile çalışmaya olumlu yaklaştığı belirtildi.

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