Herkes onu konuşuyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe karşısında tarihi bir galibiyet alırken geceye damga vuran isim ise Nathan Redmond oldu. Redmond, yaptığı katkıyla maçın gidişatını tamamen değiştirdi. İkinci yarının başında Beşiktaş 1-0 yenik durumdayken oyuna giren deneyimli isim, adeta takımını ateşledi. Bu sezon beklentileri tam olarak karşılayamayan ve yolların ayırılması gündemde olan İngiliz oyuncu 1 gol ve 3 asistle derbide göz kamaştırdı. Fenerbahçe maçı 29 yaşındaki oyuncunun skora en çok katkı yaptığı maç olarak kayıtlara geçti. İngiliz futbolcu daha önce Southampton'da 2 gol 1 asist, Norwich City'de ise 1 gol 2 asistlik performans sergilemişti. Redmond attığı golle durumu 3-1'e getirirken en çok tebrik eden isim Aboubakar oldu. Kamerunlu forvet, gol sevinci sırasında takım arkadaşının yanına giderek yere çöküp Redmond'un ayakkabısını temizledi ardından kramponunu öptü.

"VAR KAYITLARI AÇIKLANSIN'

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin VAR kayıtlarının açıklanmasını istedi. Açıklamada, ""22 Mart 2023 tarihinde yapmış olduğumuz açıklamada, Fenerbahçe-Beşiktaş maçına ait VAR kayıtlarının sonuç ne olursa olsun kamuoyuyla paylaşılmasını talep etmiştik. Bu talebimizin arkasında olduğumuzu belirtiyor, müsabakaya ait VAR kayıtlarının açıklanmasını bir kez daha talep ediyoruz" denildi.

BEŞİKTAŞ'TA GÜNEŞ ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Kadıköy'de oynanan derbi maçta Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup ederek sezonun en kritik galibiyetlerinden birine imza atan Beşiktaş'ta ikinci dönemini geçiren teknik direktör Şenol Güneş, siyahbeyazlı taraftarlara mutluluk yaşatmaya devam ediyor. Lider Galatasaray'la arasında 11 puan fark olan siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe karşısında aldığı galibiyetle Avrupa'ya gitmek için de kritik bir 3 puan kazandı. Güneş'in göreve gelmesinin ardından çıktığı 15 karşılaşmada 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlı ekip, üst üste kazandığı maçlarla 5 maçlık seri yakaladı Kartal'da 2015- 2019 yılları arasında görev aldığı ilk döneminde Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'yi deplasmanda hiç mağlup edemeyen deneyimli çalıştırıcı, ikinci döneminde bu iki zorlu deplasmandan 3'er puanla çıkmayı başardı.