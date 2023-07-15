Kartal Pereyra’yı kaptı

Transferde hareketli saatler geçiren Beşiktaş savunma için arayışlarını sürdürürken, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda hücum hattı için de girişimlerde bulunuyor. Siyahbeyazlıların, Arjantinli futbolcu Roberto Pereyra ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Bonservisi elinde olan yıldız futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a davet edildi. Beşiktaş'ın Pereyra ile 2 milyon Euro yıllık ücret üzerinden 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. 32 yaşındaki futbolcu, orta sahanın merkezinde görev yapıyor. İki ayağını da etkili bir şekilde kullanabilen Pereyra, Arjantin Milli Takımı ile 19 maça çıktı ve 2 gol kaydetti. Tecrübeli yıldız, son olarak İtalyan ekibi Udinese'de forma giymişti.