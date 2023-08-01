Pereyra’nın menajeri İstanbul’a geliyor

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Roberto Pereyra'da yeni gelişmeler yaşanıyor. Siyah-Beyazlı yönetim, Arjantinli orta sahanın menajeri Federico Pastorello'yu yüz yüze görüşmek için İstanbul'a davet etti.

MAAŞTA ARTIŞ YAPILACAK

Serie A'dan ciddi talipleri bulunan ve Beşiktaş'ın yaptığı teklife henüz yanıt vermeyen Pereyra'nın menajerinin maaş konusunda tekrar görüşme

yapacağı iddia edildi. Yıldız oyuncunun Serie A ekiplerinden gelen teklifi de değerledirdiği ifade edildi. Pereyra, siyah-beyazlılar ile menajeri Pastorello arasında gerçekleşecek görüşmede maddi konularda anlaşma sağlanması halinde İstanbul'a davet edilecek. Oyuncunun ailesi ve özellikle eşinin Türkiye'ye gelmeye soğuk baktığı öğrenildi. Bu sorunu bertaraf etmek isteyen yönetim, Pereyra ve eşine İstanbul'u tanıtıp sevdirmek için çabalayacak. Daha önce Juventus forması da giyen Arjantinli futbolcu geçen sezon Udinese'de 36 maçta 5 gol atıp 9 asist yapmıştı. Beşiktaş'ın yaptığı teklifin İtalyan ekipleriyle aynı seviyede olduğu ve siyah-beyazlıların oyuncuyu ikna etmek için şartları zorlayacağı öğrenildi.