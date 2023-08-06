Kara Kartal’a 2 yıldız birden

YENİ sezon öncesi kadrosunu Avrupalı yıldızlarla güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta gündemde Ada'dan iki yıldız isim var. Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi, Arsenal'den Nicolas Pepe ve Liverpool'dan Alex Oxlade-Chamberlain transferlerini bitirmek için bizzat uğraş veriyor. Siyah-beyazlılar, sezon ortasında Afrika Kupası'na gidecek olan oyuncularının fazla olması nedeniyle orta saha ve sağ kanada Avrupalı isimleri transfer etmeyi planlıyor. Strateji değiştiren Başkan Çebi, tanınmış futbolculara yönelme kararı aldıktan sonra Pepe ve Chamberlain isimlerinde karar kıldı. Kara Kartal, Liverpool'dan kesin olarak ayrılan ve bonservisi elinde olan Alex Oxlade-Chamberlain için teklifini yükseltti ve aşama kaydetti. Ada'dan teklifler aldığı belirtilen yıldız isim, düşünmek için süre istedi. Beşiktaş'ın gündemindeki bir diğer isim ise Arsenal'le sözleşme feshi için masaya oturan Nicolas Pepe. Başkan Çebi, bu transferde de önce davranıp işi bitirmek için uğraş veriyor. Futbolcuyla görüşmek için kulübüyle yollarını ayırmasının beklendiği öğrenildi.