Kara Kartal Rashica’yı açıkladı

BEŞİKTAŞ, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen Milot Rashica'yı resmen açıkladı. Yeni sezon kadro yapılanması kapsamında çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Kosovalı oyuncu Milot Rashica'nın transferi için kendisi ve kulübü Norwich City ile prensip anlaşmasına vardı. Siyahbeyazlılar, orta saha oyuncusuyla 5 milyon Euro + bonuslar karşılığında 4 yıllık anlaşmaya vardı.

Beşiktaş yaptığı KAP açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Profesyonel futbolcu Milot Rashica'nın transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Norwich City ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." 27 yaşındaki futbolcu dün gece yarısından sonra İstanbul'a geldi. Tecrübeli kanat oyuncusunun önümüzdeki günlerde sağlık kontrolünden geçerek resmi imzayı atması bekleniyor. Galatasaray'da oyuncuyla ilgilenmiş, ancak İngiliz ekibiyle bonservis konusunda anlaşma sağlayamamıştı.