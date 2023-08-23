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Beşiktaş’ın yeni hedefi Holding

Kartal, stoper bölgesine yapacağı takviye için gündemine Holding’i aldı

HABER MERKEZİ
Beşiktaş’ın yeni hedefi Holding

Süper Lig'de ilk 2 hafta hazır bir görüntü vermeyen Beşiktaş, transferde hareketli günler geçiriyor. Siyah-beyazlıların, Arsenal forması giyen stoper Rob Holding'i kadrosuna katmak için görüşmelere başladığı öne sürüldü. Kara Kartal'da teknik direktör Şenol Güneş bir stoper transferi daha yapacaklarını duyurmuştu. Stoper arayışları devam eden Beşiktaş'ta yeni hedefin Holding olduğu öğrenildi. Fransız L'equippe'in haberine göre, Siyah-beyazlı ekip Arsenal'in İngiliz stoperi ile görüşmelere başladı. Kuzey Londra ekibiyle 162 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda 5 gollük katkı sağladı.

RAMOS VE TALİSCA TRANSFERİ İPTAL

Bu arada Beşiktaş önceki akşam siyahbeyazlı kulüpten yapılan açıklamada Sergo Ramos ve Anderson Talisca transferlerinden vazgeçidiği belirtildi. İki futbolcunun da maliyeti nedeniyle masadan kalkıldığı açıklandı. Kulüpten yapılan açıklama sonrası taraftarlar yönetime tepki gösterdi.

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