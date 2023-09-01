Kara Kartal çok mutlu

UEFA Konferans Ligi Play- Off Turu'nda Beşiktaş, ilk maçta 3-2 yendiği Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i sahasında 1-0 mağlup ederek gruplara kalmayı başardı. 2. dakikada Valentin Rosier'in sağ kanattan ortasında ön direkte bulunan Jackson Muleka'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Georgiy Bushchan'da kaldı. 19'da Gedson Fernandes'in pasında sol kanatta topla buluşan Jackson Muleka'nın ilerleyip pasını Vincent Aboubakar aktarmak isterken meşin yuvarlak Dinamo Kievli futbolculardan döndü. Topu tekrar alan Muleka'nın ceza yayından yerden vuruşunda meşin yuvarlak sağ direğe çarpıp oyuna döndü. 38'de Gedson Fernandes'in ceza sahası dışı sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla kalenin sağından dışarı gitti.

ABOUBAKAR SAHNE ALDI

52'de Gedson'un pasında topla buluşan Aboubakar, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0. 67'de ceza sahasında topla buluşan Aboubakar dönerek vurdu, top üstten auta gitti. 73'te Onur'un pasıyla buluşan Muleka'nın şutunu kaleci Bushchan çıkardı. 84'te serbest vuruşta Andrievsky direkt kaleye vurdu, kaleci Mert topu iki hamlede kontrol etti.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN 2 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş'ın teknik direktör Şenol Güneş, ilk maçın kadrosuna göre mecburi 2 değişikliğe gitti. Sakatlıkları bulunan Arthur Masuaku ile Daniel Amartey'in yokluğunda Necip Uysal ve Milot Rashica'ya görev veren Güneş, Masuaku'nun yerine sol bekte Onur Bulut'u görevlendirirken, Amartey'in pozisyonunda Necip Uysal'a forma verdi.

ABOUBAKAR'DAN LUCE'YE TEPKİ

BEŞİKTAŞ'IN Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, Dinamo Kiev'e attığı gol sonrası sevinciyle dikkatleri üzerine çekti. Aboubakar, golden sonra ilk maçın ardından Beşiktaş'a 'Afrika Karması' diyen Mircea Lucescu'nun bulunduğu yedek kulübesinin önüne kadar gelerek sevincini yaşadı. Kamerunlu oyuncu bu hareketi sonrası ise sarı kart gördü.

TARAFTARDAN TAKIMA MÜTHİS DESTEK

BEŞİKTAŞ'I taraftarları zorlu Dinamo Kiev maçında yalnız bırakmadı. Siyahbeyazlı taraftarlar tribünlerin büyük çoğunluğunu doldururken, takımlarına 90 dakika destek verdi. Siyah-beyazlılar, maç öncesi de oyuncuları tribünlere çağırıp moral verdi.

RASHİCA İLK KEZ 11'DE

BEŞİKTAŞ'IN yeni transferlerinden Milot Rashica, siyah-beyazlı kariyerinde ilk kez 11 kişilik kadroda yer aldı. Romanya'nın başkenti Bükreş'te oynanan ilk maçta Bakhtiyor Zaynutdinov'un attığı galibiyet golünün pasını vererek siyah-beyazlıların İstanbul'a 3-2 galip dönmesinde kritik rol oynayan Beşiktaşlı oyuncu, Dinamo Kiev'le oynanan ikinci maça teknik direktör Şenol Güneş'in kararıyla hücum bölgesinin sağında başladı.