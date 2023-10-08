Kara Kartal’da aday çok

BEŞİKTAŞ'TA Şenol Güneş'in istifası sonrası yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu olurken, adaylar da belli olmaya başladı. Siyahbeyazlılarda yerli isimler ön plana çıkarken, listeye yabancı bir isim de eklendi. Kartal'da Sergen Yalçın, Rıza Çalımbay, Samet Aybaba, Mehmet Özdilek ve İbrahim Üzülmez isimleri üzerinde durulurken, Slaven Bilic'in de ciddi adaylar arasında olduğu öğrenildi.

Beşiktaş'ın eski teknik patronuyla temasa geçtiği ve şartlarını sorduğu öne sürüldü. Yeni sezon öncesi Suudi Arabistan ekibi Al- Fateh'e 2 yıllık imza atan Bilic, 2013- 15 yılları arasında Kartal'ı çalıştırmıştı.

RIZA ÇALIMBAY ÖN PLANDA

Yerli adaylar asında ise Sivasspor'dan ayrılan Rıza Çalımbay ön plana çıkarken, başkan adayı Hasan Arat'ın seçilmesi durumunda Sergen Yalçın'ı takımın başına getirmek istediği öne sürüldü.

Öte yandan iki ay içinde seçim kararı alan başkan Ahmet Nur Çebi'nin henüz tekrar aday olup olmayacağı belirsizliğini korurken, yeni teknik direktör konusunda atacağı adım da net değil.

Çebi'nin kararı yeni yönetime bırakıp iki aylık süreçte takımı Burak Yılmaz'a emanet edebileceği konuşulurken, iki aylığına bir ismi de yeni teknik patron yapabilir.