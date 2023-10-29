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Beşiktaş’ta çifte şok

Savunmada sıkıntı yaşayan Kartal’da Masuaku ve Colley’de sakatlandı.

HABER MERKEZİ
Beşiktaş’ta çifte şok
Ligde ve Avrupa'da zor günler geçiren Beşiktaş'ta şimdi de sakatlık şoku yaşanıyor. Savunma bölgesinde eksiklik yaşayan Kartal, iki yıldızdan gelen kötü haberle sarsıldı. Siyahbeyazlılar, Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku ile Gambiyalı stoper Omar Colley'in sakatlandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Norveç ekibi Bodo/ Glimt'e 3-1 yenildiği müsabakada sakatlanan Masuaku ile Colley'in sağlık durumuna ilişkin şu ifadelere yer verildi: "Arthur Masuaku'nun sol uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama, Omar Colley'in sol dizinde efüzyon ve hoffa sendromu (eklem sıvısı artışı ve diz içi yağ dokuda ödem) tespit edilmiştir. Masuaku ile Colley'in tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
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