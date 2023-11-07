Beşiktaş karışık

Beşiktaş'ta sular durulmuyor. Siyah-beyazlılardaki belirsizlik bitmezken aksine yaşanan gelişmelerle kulüpte sıkıntılı bir ortam oluştu. Teknik sorumlu Burak Yılmaz "Kaos ortamı yok" dese de takımdaki karışıklık dikkat çekiyor. Şenol Güneş'in istifası, Ahmet Nur Çebi yönetiminin olağanüstü genel kurul kararı alması, kötü sonuçlar, derbi yenilgisi, Avrupa'daki hezimetler, henüz Kasım ayı olmasına rağmen lige havlu atılması, Burak Yılmaz'ın Rebic'i antrenmandan kovması, Bailly-Tayfur gerginliği derken şimdi de Yılmaz'ın 3-2'lik Antalyaspor mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamalar sorunların boyutunu gözler önüne serdi. Yılmaz "Bir sürü problem var. Bunları çözmeye çalışacağız" derken, söylemek istediği çok şey olduğunu belirterek, "Burada hoca olmak isteyen sevgili büyüklerimiz var. Bunları duyuyorum" ifadelerini kullandı. Sergen Yalçın ve Rıza Çalımbay iddialarının bu rahatsızlığın sebebi olduğu iddia edildi.

YILMAZ İLE YOLA DEVAM

Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı devre arasında ve sonrasında gündeme damga vuran Eric Bailly ile Tayfur Bingöl arasındaki olay tatlıya bağlandı. Bailly, Antalyaspor maçının devre arasında Tayfur Bingöl'ün formasının yakasından tutarak 'Kendine gel' uyarısında bulundu. Bailly, bu olay sonrası sosyal medyadan özür diledi. Bailly, dünkü idmandan önce de Tayfur ve Burak Yılmaz'dan tekrar özür diledi. Yılmaz, özrü kabul etti ve tüm oyuncularından aralarındaki ilişkilerde saygılı olmalarını istedi. Bu arada Yılmaz, dün Başkan Ahmet Nur Çebi ile beklenen görüşmeyi gerçekleştirirken, genç çalıştırıcı ile yola devam kararı alındığı öğrenildi.

ÇALIMBAY'DAN CEVAP GELDİ

RIZA Çalımbay, Burak Yılmaz'ın açıklamalarına cevap verdi. Çalımbay "Konuşması benimle ilgiliyse doğru bir şey değil. Burak beni de tanır, öğrencimdi. Kimseden bir şey istemem, zorlamam. Bir antrenör çalışırken hiçbir şeyine karışmam" dedi.