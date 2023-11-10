Beşiktaş havlu attı

Süper Lig'de zor günler geçiren Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 4. haftasında sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk etti. 38'de yapılan ortada altı pas çizgisi üzerinde Amartey'den sıyrılan Moumbagna'nın dokunuşu ile top ağlara gitti: 0-1. İkinci yarıya da hızlı başlayan konuk ekip 49'da farkı 2'ye çıkardı. Savunmanın arkasına sarkan Moumbagna, kaleci Mert'in üzerinden plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

İSTEKLİ OYUN GOLÜ GETİRDİ

İkinci yarının başında gol yemesine rağmen Beşiktaş oyundan kopmadı. 64'te Rebic pres yaparak topu kazandı ve Tayfur'u gördü. Sağına çekip şutunu çeken Tayfur topu köşeye yolladı ve fark bire indi: 1-2. Üst üste pozisyonlara giren Kartal, Muleka ve Tayfur ile gole yaklaştı ancak çerçeveyi bulamadı. 87'de Chamberlain'in ortasına Muleka'nın yaptığı kafa vuruşu kalecinin üzerine gitti. Kalan dakikalarda Beşiktaş'ın çabaları sonuç vermedi ve karşılaşma 1-2 sona erdi.

YILMAZ'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Siyah-beyazlıların teknik sorumlusu Burak Yılmaz, Bodo/Glimt karşısında ligde Antalyaspor'a 3-2 yenildikleri müsabakanın 11'ine göre 4 değişikliğe gitti. Kalede Ersin yerine Mert oynarken, savunmanın sağında Onur - Rosier değişikliği yaşandı. Orta sahada Salih yerine Hadziahmetovic, Tayfur yerine ise Muleka 11'de başladı.

TARAFTAR ÇILGINA DÖNDÜ

Rakibi karşısında tutuk bir oyun sergileyen Beşiktaş ikinci yarının başında 2 farklı geriye düşünce taraftar da çılgına döndü. Tepkilerini tezahüratlarla dile getiren tribünler, oyuncuları protesto etti. Tayfur'un golüyle biraz destek başlasa da maç sonunda yine protesto vardı.