Yılmaz gitti Çalımbay geldi

Beşiktaş'ta sular durulmuyor. Sezona büyük umutlarla başlayan siyah-beyazlılarda zirvenin 12 puan gerisine düşülmesinin ardından önceki gün de Avrupa'ya veda edilmesi moralleri alt üst ederken dün Burak Yılmaz dönemi de sona erdi. Şenol Güneş'in ardından Yılmaz da ayrılırken, yönetim vakit geçmeden harekete geçti ve Rıza Çalımbay'ı göreve getirdi. Çalımbay'ın 3 Aralık'ta yapılacak seçime kadar takımın başında olacağı öğrenilirken bugün takımla birlikte antrenmana çıkacağı açıklandı.Burak Yılmaz ise sosyal medya hesaplarından veda mesajı yayımladı ve "Her şey için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Yılmaz, siyah-beyazlı futbol takımının başında 6 maça çıktı.

2 GALİBİYET VE 4 YENİLGİ ALDI

Kartal, 38 yaşındaki teknik adam yönetiminde Trendyol Süper Lig'de 4, UEFA Konferans Ligi'nde ise 2 müsabaka oynadı. Beşiktaş, bu karşılaşmalarda 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı. Ligde İstanbulspor ile G.Antep FK'ya üstünlük kuran Beşiktaş, Galatasaray ve Bitexen Antalyaspor'a yenildi. "Kara Kartal", UEFA Konferans Ligi'nde ise Bodo/ Glimt ile oynadığı maçlardan yenildi.