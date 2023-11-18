Beşiktaş’ta liste savaşları

Beşiktaş'ta 3 Aralık'taki olağanüstü seçime sayılı günler kala kulisler hareketleniyor. Ahmet Nur Çebi'nin istifa edip tekrar aday olmayacağını açıklamasının ardından seçim yarışı iyice kızışırken liste savaşları da yaşanmaya başladı. Siyah-Beyazlı kulübün divan kurulunun kongre öncesi başkan adayı Serdal Adalı'ya yakın olduğu görülüyor. Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Sinan Vardar'ın oğlu Mete Vardar'ın ise başkan adayı Hasan Arat'ın listesinde olacağı kaydedildi. Camianın önde gelen isimlerinden olan Sinan Vardar'ın bu nedenle aday tercihinin Arat olduğu söyleniyor. Ancak Vardar'ın asıl isteği Beşiktaş'ın geleceği için adayların birleşmeleri yönünde. Eski yönetici Levent Erdoğan ise seçimde Hasan Arat'a destek verecek. Erdoğan gibi Yalçın Karadeniz ve Şeref Nasır'ın da oyları Hasat Arat'ta birleşiyor. Kongreye 2.5 hafta kala, Beşiktaş'ın son başkanlık seçiminde aday olan Fuat Çimen camiaya seslendi. Çimen, 3 Aralık'ta camiada demokrasi şöleni yaşanması yönünde temennide bulundu.