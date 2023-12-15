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Haberler Beşiktaş Beşiktaş’tan galibiyetle veda

Beşiktaş’tan galibiyetle veda

Konferans Ligi’ne daha önce havlu atan Kartal, gruptaki son maçında Lugano’yu Cenk ve Emrecan’ın ‘in golüyle yenerek, 3 puanla veda etti

HABER MERKEZİ
Beşiktaş’tan galibiyetle veda
UEFA Konferans Ligi D Grubu'nun son maçında Beşiktaş deplasmanda Lugano'yu 2-0 mağlup etti. Grubu 4 puanla 3. sırada tamamlayan Beşiktaş, Avrupa macerasını noktaladı. 12. dakikada Sabatini ceza sahası dışından kaleyi yokladı, Ersin kornere çeldi. 33'te Bislimi'nin ceza sahası dışından çektiği etkili şutta Ersin başarılı. 36'da ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Cenk'in vuruşunda top savunmadan geri döndü. Cenk dar açısına rağmen savunmadan seken topu bir kez daha kaleye gönderdi: 0-1. 60'ta Semih, Hadziahmetovic'in pasını önüne harika aldı ve kaleciyle karşı karşıya kaldı. Semih'in şutunda top az farkla dışarıya çıktı. 88'de Emrecan yay çizgisinin solundan gelişine sert vurdu, farkı ikiye çıkardı: 0-2. 90'da Chamberlain ile Steffen ile yaşadığı kavga sonra direkt kırmızı kart gördü. Beşiktaş, Lugamo'yu 2-0 yendi.
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