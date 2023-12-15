Beşiktaş’tan galibiyetle veda

UEFA Konferans Ligi D Grubu'nun son maçında Beşiktaş deplasmanda Lugano'yu 2-0 mağlup etti. Grubu 4 puanla 3. sırada tamamlayan Beşiktaş, Avrupa macerasını noktaladı. 12. dakikada Sabatini ceza sahası dışından kaleyi yokladı, Ersin kornere çeldi. 33'te Bislimi'nin ceza sahası dışından çektiği etkili şutta Ersin başarılı. 36'da ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Cenk'in vuruşunda top savunmadan geri döndü. Cenk dar açısına rağmen savunmadan seken topu bir kez daha kaleye gönderdi: 0-1. 60'ta Semih, Hadziahmetovic'in pasını önüne harika aldı ve kaleciyle karşı karşıya kaldı. Semih'in şutunda top az farkla dışarıya çıktı. 88'de Emrecan yay çizgisinin solundan gelişine sert vurdu, farkı ikiye çıkardı: 0-2. 90'da Chamberlain ile Steffen ile yaşadığı kavga sonra direkt kırmızı kart gördü. Beşiktaş, Lugamo'yu 2-0 yendi.