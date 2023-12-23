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Haberler Beşiktaş Chamberlain sezonu kapattı

Chamberlain sezonu kapattı

HABER MERKEZİ
Chamberlain sezonu kapattı
Beşiktaş'ın Alanya ile oynadığı maçta sakatlanan Alex Oxlade Chamberlain'den kötü haber geldi. 30 yaşındaki orta sahanın çekilen MR'ında uyluk arka adalesinde tam kat yırtık tespit edildi. İngiliz futbolcunun sezonu kapattığı öğrenildi. Bu arada Beşiktaş, 2020'de sözleşmesini fesheden Vistor Ruiz'e tazminat ödemeye mahkum edildi. 34 yaşındaki İspanyol stoperle mahkemelik olan Kartal, CAS tarafından haksız bulundu. Yönetim, Ruiz'e fesih tazminatı olarak 2 milyon 48 bin Euro ve pandemi nedeniyle yapılan 270 bin Euro'luk kesintinin yüzde 5 faizi de hesaplanarak ödenececeği açıklamasını yaptı.
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