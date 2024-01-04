Kartal’da işlem tamam

Trendyol Süper Lig'de bu sezon yaşadığı teknik direktör değişiklikleri ile gündemden düşmeyen Beşiktaş, yeni hocasını buldu. Sırasıyla Şenol Güneş, Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay ile çalışan siyah-beyazlılar bir süredir yaptığı görüşmeleri dün gece sonuca ulaştırdı. Bruno Genesio ile yaptığı görüşmelerde mesafe alan ancak daha sonra Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst isminde karar kılan yönetimin, prosedürleri çözdüğü öğrenildi.

ANLAŞMA 1.5 YILLIK OLACAK

Giovanni van Bronckhorst ile 1 buçuk yıllık anlaşma sağlandığı ve Hollandalı hocanın Beşiktaş'tan 1.3 milyon Euro alacağı belirtildi. Van Bronckhorst'un Beşiktaş'ta göreve gelince ekibinde Jean-Paul van Gastel'i istediği de gelen bilgiler arasında. 49 yaşındaki çalıştırıcı, şu anda NAC Breda'nın teknik direktörlüğünü yapan van Gastel ile daha önce Feyenoord'da ve Çin'de birlikte çalışmıştı. Van Bronckhorst'un kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek imzayı atması bekleniyor.

VİNCENT ABOUBAKAR GREMİO YOLCUSU

Brezilya Serie A ekiplerinden Gremio ile adı anılan Beşiktaşlı Vincent Aboubakar hakkında Brezilya temsilcisinin futbol direktörü Antonio Brum'dan açıklama geldi. Brum, "O harika bir golcü. Lewandowski ve Suarez seviyesinde. Şartlarını, ücretini ve Brezilya'ya gelip gelmeyeceğini araştırıyoruz" ifadelerini kullandı. Siyah-beyazlı ekibinin oyuncuyla ilgili 5 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli belirlediği konuşuluyor. Oyuncunun 3.1 milyon Euro garanti ücretli kontratı 2025 yazında bitecek.