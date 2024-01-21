Kartal dağıldı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Siltaş Yapı Pendikspor'a konuk oldu. 2. dakikada Rashica'nın pasında savunmadan sekip yükseklik kazanan topa ceza sahası içindeki Tayfur kafayı vurdu, kaleci Erdem'in üzerinden geçip kaleye giden topu Rassoul uzaklaştırdı. 4. dakikada Pendikspor öne geçti. Thiam'dan aldığı pasla Beşiktaş ceza sahası önünde topla buluşan Umut Nayir, Tayfur'dan kurtulup sol çaprazdan çok sert vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-0. 29'da Rashica'nın sağdan altı pas içine çevirdiği topa Cenk Tosun ayak koydu, son anda kayarak araya giren Alpaslan meşin yuvarlağı kornere gönderdi. İlk yarı 1-0 bitti.

2. YARI OYUN HAREKETLENDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısı karşılıklı pozisyonlarla başladı. 48'de Ghezzal'ın soldan kullandığı serbest vuruşa Zaynutdinov'un kafa vuruşu direğin az farkla yanından auta çıktı. 53'te Thiam'ın soldan yaptığı ortada Umut Nayir'in kale önündeki vuruşu üstten auta çıktı. 54'te

Rashica'nın sağdan sert ortasına kale önünde Cenk dokunamadı. 70'te ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Erencan'ın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Halil Akbunar'ın sert plasesi Mert'in üzerinden ağlara gitti. 74'te Zaynutdinov'un önünden topu alan Halil'in içeriye yerden çevirdiği topa Thiam vurdu ve skor 3-0 oldu. 82'de Halil'in pasında Sequeira'nın sol kanattan orta şut karışımı vuruşu köşeden ağlarla buluştu: 4-0. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş sahadan farklı mağlubiyetle ayrıldı.

SANTOS'TAN 4 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda 4-0 kazanılan Eyüpspor maçının 11'inde 1'i zorunlu 4 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, Necip, Ghezzal, Rebic ve sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda olmayan Salih Uçan'ın yerine Tayyip Talha, Tayfur, Rashica ve Semih'i 11'de görevlendirdi.