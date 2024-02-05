Dev maç Kartal’ın

Süper Lig'de 24. haftanın kapanış maçında Beşiktaş, konuk ettiği Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. 8. dakikada Visca'nın altıpas içine kullandığı köşe vuruşunda kale çizgisinin birkaç adım önünde savunmada Amartey son anda araya girerek topu kornere gönderdi. 44'te Mendy'den seken topu ceza yayı civarında önünde bulan Semih Kılıçsoy, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı Uğurcan'ın solundan ağlarla buluşturdu: 1-0.

SEMİH İKİNCİ YARIDA DA ATTI

45+4'te sol kanattan Bardhi'nin kullandığı frikikte Denswil'in kafa vuruşu direğin yanından az farkla dışarı çıktı. 62'de Cenk Tosun'dan sol iç kulvarda aldığı pasla rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Semih Kılıçsoy'un sağ ayak içiyle yaptığı vuruşta top kaleci Uğurcan Çakır'ın yanından filelerle buluştu: 2-0. 75'te savunma arkasına sarkan Visca'ın yerden ortasında Trezeguet, arka direkte uygun durumda topu yandan dışarı gönderdi. 89'da savunma arkasına atılan topla kaleciyle karşı karşıya kalan Trezeguet'in ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunda kaleci Mert Günok gole izin vermedi. Beşiktaş maçı 2-0 kazandı.

JOE WORRALL BEŞİKTAŞ'TA

Ara transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapmayı planlayan Beşiktaş'ta çalışmalar hız kazandı. Bu hafta en az 2 transferi açıklamayı düşünen siyah-beyazlılar, İngiliz stoper Joe Worrall ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaştı. Nottingham Forest forması giyen 27 yaşındaki oyuncu dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Worrall, havalimanının ardında direkt stada gelerek maçı izlerken karşılaşmanın devre arasında Başkan Hasan Arat'la bir araya gelerek sohbet etti.