Fernando Santos kaderini çizecek

Beşiktaş adeta 'hiçbir teknik direktörün çare olamadığı bir kulüp' haline geldi. Sezona Şenol Güneş ile başlayıp başarısız sonuçların ardından Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ve Serdar Topraktepe ile yoluna devam eden yönetim, bu isimlerden de istediğini alamayınca Fernando Santos'u takımın başına getirdi. Santos son 3 sezondaki 8'inci, bu sezonki de 5'inci teknik direktör olarak 7 Ocak'ta görevine başladı. Defans güvenliğini ön planda tutan futbol düşüncesiyle, ilk başlarda hoş görülen Santos, son 3 maçta mağlubiyet alması, sadece 1 gol atabilmesiyle taraftarların ve spor kamuoyunun hedefi haline gelmeye başladı. Beşiktaş yönetiminin Fernando Santos'a sonuna kadar destek olup olmayacağını ve yeni sezona başlayıp başlamayacağını büyük ihtimalle ligde değil, kupada alınacak sonuçlar belirleyecek. Yönetim şimdiden her ihtimale karşın teknik direktör adaylarını belirlemeye başladı.