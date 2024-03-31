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Haberler Beşiktaş Kartal’da Muçi mutsuz

Kartal’da Muçi mutsuz

Yıldız isim Santos ile konuşarak “On numara oynamak istiyorum” dedi.

HABER MERKEZİ
Kartal’da Muçi mutsuz
Beşiktaş'ta Ernest Muçi teknik heyet ile bir görüşme gerçekleştirdi. Kara Kartal'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Ernest Muci, teknik direktör Fernando Santos tarafından; 10 numara, ve kanat hattında değerlendirilmişti. Skora katkı sağlasa da istikrar konusunda zamana ihtiyacı olduğunun sinyallerini veren yıldız oyuncunun, teknik ekipten kalan maçlarda sadece 10 numara hattında görev almak istediğini ilettiği belirtildi. Teknik direktör Fernando Santos da 1-1 berabere kalınan Fatih Karagümrük maçının ardından oyuncularına uyarılarda bulundu. Santos, "Atağa yeterince hızlı çıkamıyoruz. Top kayıpları üst seviyede. Takım savunmasından uzaktayız. Mücadele ve saha içindeki yardımlaşma yetersiz. Kompakt olmalıyız. Topun olduğu bölgede çoğalıp, topsuz alanı da unutmamak gerekiyor" şekilde bir dizi uyarı ve telkinlerde bulundu.
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