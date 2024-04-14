Fernando Santos dönemi bitti

BEŞİKTAŞ Kulübü, Samsunspor maçının ardından teknik direktör Fernando Santos'un görevine son verildiğini duyurdu. Maçın ardından yönetim kurulu acil olarak toplanırken ayrılık kararı alındı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Fernando Santos'la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Santos'a hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz." denildi. Siyah beyazlı takım, "Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe yapacaktır." ifadelerini kullandı. Beşiktaş'ta 13 maça çıkan Portekizli çalıştırıcı, 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Santos döneminde 12 gol atan Beşiktaş kalesinde de 12 gol gördü. Toplamda 1.23 puan ortalaması tutturdu. Galibiyet yüzdesi ise yüzde 31'de kaldı.