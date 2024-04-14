Kartal’da kabus sürüyor

Süper Lig'de son 4 haftada 1 puan alabilen Beşiktaş, sahasında öne geçtiği maçta Samsunspor ile berabere kaldı: 1-1. 18. dakikada Fernandes ceza sahası dışı sol çaprazından topla beraber içeriye hareketlendi. Samsunspor savunmasının müdahalesiyle top, Semih Kılıçsoy'un önüne düştü. Altıpasın gerisinden vuruşunu yapan Semih, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. 42'de sol taraftan Emre Kılınç pasında topla buluşan Ntcham'ın ceza yayı gerisinden yerden şutunda kaleci Mert iki hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu. 45+1'de Fernandes'ten kaptığı topa hareketlenen Taylan Antalyalı'nın ceza yayı sağ çaprazından şutunda kaleci Mert meşin yuvarlağı kornere çeldi.

ZAİNUTDİNOV DİREĞİ GEÇEMEDİ

49'da sol taraftan Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşta Zainutdinov'un ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Okan'ın da müdahalesiyle yan direkten döndü. Pozisyonun devamında Semih Kılıçsoy'un kale önünden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı. 66'da Ghezzal ile verkaç yaparak ceza sahası içine giren Rashica'nın sağ çaprazdan uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti. 68'de Taylan Antalyalı'nın derin pasında ceza sahası içi sağ tarafında Schindler topla buluştu. Schindler'in arka direğe aktardığı pasta topu alan Emre skoru belirledi: 1-1.

HASRETİ BİTİREMEDİ

BEŞİKTAŞ, taraftarı önünde Samsunspor ile berabere kalarak galibiyet hasretini sonlandıramadı. Son dört maçında galibiyet alamayan ve sadece 1 puan ile yetinen siyah-beyazlılar hasreti 5 maça çıkardı. Beşiktaş, deplasmanda İstanbulspor'u mağlup ettikten sonra sırasıyla Galatasaray, Gaziantep FK ve Antalyaspor'a mağlup olmuş, geçen hafta ise öne geçtiği maçta Başakşehir ile berabere kalmıştı.