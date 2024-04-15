Aday bolluğu

Trendyol Süper Lig'de bu sezon hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş'ta Samsunspor beraberliği sonrası teknik direktör Fernando Santos ile yollar ayrılırken yönetim Portekizli hocanın gidişinin ardından adaylarını belirledi. Başkan Hasan Arat ve yönetim, takımı daha önce de çalıştıran Sergen Yalçın, Rumen teknik adam Mircea Lucescu ve Şenol Güneş başta olmak üzere aday listesine 5 yabancı çalıştırıcı daha ekledi. Kurmaylar Azerbaycan ekibi Karabağ ile bu sezon harikalar yaratan Azeri Kurban Kurbanov, Lazio'dan ayrılan İtalyan Maurizio Sarri, son olarak Tottenham'ı çalıştıran İtalyan Antonio Conte, B.Dortmund'da halen görev yapan Alman Edin Terzic ve Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst'a teklif götürecek.