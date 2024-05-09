Beşiktaş’ta flaş gelişme

FERNANDO Santos ile vedalaşan Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları devam ediyor. Siyah- Beyazlılarda gündeme gelen isimlerden biri de Şenol Güneş. Almanya'da Nuri Şahin ile görüşen Başkan Hasan Arat, Sergen Yalçın'la ise telefon görüşmesi yapmıştı. Basında yer alan haberlere göre Arat, Şenol Güneş'le ilk temasını kurdu. Yapılan görüşmede ikilinin fikir alışverişinde bulunduğu aktarıldı. Hasan Arat'ın bugün ya da yarın yönetim kuruluyla toplantı yapıp teknik direktör konusundaki bilgileri ekibiyle paylaşacağı belirtildi.

GÜNEŞ DE SICAK BAKIYOR

Beşiktaş'ta 2 dönem görev alan Şenol Güneş, siyah-beyazlılarla 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında üst üste 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Son olarak yine Beşiktaş'ta görev alan 71 yaşındaki teknik adam, 6 Ekim 2023 tarihinde siyah-beyazlılardan ayrılmıştı. Siyahbeyazlılarda yönetime yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre Şenol Güneş'in de siyah-beyazlılara tekrardan dönmeye sıcak baktığı öne sürüldü.

KARA KARTAL'DA HEDEF KLAASSEN

BEŞİKTAŞ, transferde dünyaca ünlü isimleri gündemine aldı. Siyah-Beyazlılar, ligde başarı adına yıldız profilinin yanı sıra tecrübeli isimlere de yönelmiş durumda. Marco Reus, Sebastien Haller, Mario Hermoso gibi önemli isimlerle adı anılan Beşiktaş, eski gözdesi için de yeniden girişimlere hazırlanıyor. Beşiktaş yönetiminin listesindeki önemli isimlerin başında Davy Klaassen yer alıyor. İtalya Serie A ekiplerinden Inter'in formasını giyen Hollandalı 10 numara hem geçen yaz döneminde hem de ara transfer döneminde gündemdeydi. Beşiktaş, geçtiğimiz transfer dönemlerinde Klaassen için temaslar gerçekleştirse de orta yol bulunamayınca o dönem anlaşma sağlanamamıştı. Siyah-Beyazlılar, 31 yaşındaki oyuncunun transferini bu kez kesin olarak bitirmek istiyor.