Kartal’a müjdeli haber

ZİRAAT Türkiye Kupası'nı kazanarak Avrupa'da oynamayı garantileyen Beşiktaş'a uzun süredir kadrosuna katmak istediği Steven Berghuis'ten müjdeli haber geldi. Devre arasında gösterilen ilgiye rağmen takımdan ayrılmak istemediğini bildiren Hollandalı futbolcu fikir değiştirdi. Bu sene de Şampiyonlar Ligi biletini kaçıran Ajax kadrosunda daralmaya gitmeye karar verirken, yüklü bir maaşı olan Berghuis de bu nedenle takımdan ayrılacak oyuncuların başında geliyor. Hollanda ekibi, sözleşmesinin bitmesine 1 sene kalan Berghuis'i bonservis bedeliyle elinden çıkarmaya sıcak bakabilir.

GHEZZAL'DAN VEDA MESAJI

Beşiktaş'ın Cezayirli forvet oyuncusu Rachid Ghezzal, siyah-beyazlı takıma yayımladığı mesajla veda etti. Ghezzal paylaşımında "4 yıla sığan harika anlardan sonra veda etmek her zaman zordur. Çalıştığım tüm takım arkadaşlarıma (kardeşlerime), teknik ekiplere ve Beşiktaş taraftarına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.