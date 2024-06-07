Kentsel dönüşüm

Yeni sezon planlamalarına başlayan ve Hollandalı çalıştırıcı Giovanni van Bronckhorts'u takımın başına geçiren Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor. Yönetim, gelecek sezon için iddialı bir kadro oluşturmak için kolları sıvarken, van Bronckhorst'un Glasgow Rangers'tan eski öğrencisi Ryan Kent'i istediği iddia edildi.

KURMAYLAR HAREKETE GEÇTİ

Sezon başında İskoç ekibinden Fenerbahçe'ye transfer olan Kent, sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın gözüne girmeyi başaramazken, 27 yaşındaki futbolcunun lisansı askıya dahi alınmıştı. Sarı-lacivertlilerin 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan İngiliz futbolcuyla maaş yükünden kurtulmak adına yolları ayırması beklenirken, Kara Kartal'da kurmayların ise deneyimli kanat oyuncusunu renklerine bağlamak için harekete geçtiği kaydedildi. 2022 yaz transfer döneminde 17.5 milyon Euro olan Ryan Kent'in güncel piyasa değeri 5 milyon Euro'ya kadar gerilemiş durumda. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 18 maça çıkan ve toplam 736 dakika sahada kalan Kent, 1 gol ve 1 asist kaydedebildi.

GEDSON'A ARABİSTAN KANCASI

BEŞIKTAŞ'TA Gedson Fernandes için Suudi Arabistan'dan 2 kulübün devreye girdiği kaydedildi. Siyah-beyazlıların 2022-2023 sezonu başında 6 milyon Euro bedelle renklerine bağladığı Portekizli'nin sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Geride kalan sezonda Kara Kartal'da 45 müsabakada forma şansı bulan 25 yaşındaki orta saha bu müsabakalarda 3 gol atma başarısı gösterirken, takım arkadaşlarına 6 asist yaptı. Kurmayların Gedson için gelecek teklifleri değerlendireceği ancak son kararı van Bronckhorst'un vereceği kaydedildi.