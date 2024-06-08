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Haberler Beşiktaş Kartal Vedat'ı istiyor

Kartal Vedat'ı istiyor

HABER MERKEZİ
Kartal Vedat’ı istiyor
Beşiktaş'ta teknik direktör sorunu Giovanni van Bronckhorst'un gelmesiyle son bulurken, gündem forvet transferine çevrildi. İspanyol basınında yer alan habere göre Mallorca'nın golcü oyuncusu Vedat Muriqi, Beşiktaş ile flört halinde. İlk olarak sezon sonuna kadar kiralama formülü üstünde duran Beşiktaş yönetimi, Mallorca'nın bonserviste kolaylık sağlaması durumunda diğer yöntemlere de geçiş yapabilir. Türkiye'ye dönmeye sıcak bakan 30 yaşındaki yıldız oyuncunun Beşiktaş'a 'okey' verdiği ifade ediliyor. İspanya Ligi'nden de talipleri bulunan Muriqi'nin ülke içinde başka bir takıma transfer yapmak istemediği aktarılıyor. Geçtiğimiz sezon Mallorca ile 33 maça çıkan Muriqi, 7 gol atıp, 2 de asist yapmıştı.
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