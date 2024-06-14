Van Bronckhorst bugün imzalıyor

TEKNİK direktörlük görevi için son olarak İskoçya ekibi Glasgow Rangers'ta görev yapan Giovanni van Bronckhorst'la 2+1 yıllık anlaşmaya varan Beşiktaş yeni hocasıyla bugün resmi sözleşmeyi imzalıyor. Dün saat 16.00'da İstanbul Havalimanı'na gelen deneyimli çalıştırıcı için siyah-beyazlılar bugün saat 11.00'de başkan Hasan Arat'ın katılımıyla Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde imza töreni düzenleyecek. Törenin ardından Bronckhorst yardımcıları Paul van Gastel ve Serdar Topraktepe ile birlikte yeni sezon kadro planlaması için düğmeye basacak. Kısa sürede transfer listesindeki gelişmeler için yönetim ile değerlendirme toplantısı yapılacağı ifade edilirken, Hollandalı teknik adamın en az 5-6 takviye istediği de gelen haberler arasında.