Salih yoklaması

BEŞİKTAŞ A Milli Takım formasıyla Almanya'da boy gösteren Borussia Dortmund'un başarılı oyuncusu Salih Özcan'ın peşine düştü. Alman ekibinin yeni sezon planlamasında yer almayan Salih için Fransız kulüplerinin de devrede olduğu biliniyor. Fransa'dan Lyon, Marsilya ve Rennes'in yıldız oyuncunun durumunu yakından takip ettiği bilinirken Beşiktaş'ın ilgisi ise ciddi düzeyde. Ancak futbolcunun transferi konusunda bonservis bedeli olarak 10 milyon euro istenmesi Beşiktaş'ı düşündürüyor.

CEM ÇELİK DE LİSTEDE YER ALIYOR

Siyah beyazlılar hem bonservis hem de oyuncunun talep ettiği yıllık ücret konusunda indirim bekliyor. Eğer Borussia Dortmund bonservis bedelini düşürür Salih de pazarlığa sıcak yaklaşırsa transferde rota Beşiktaş'a dönebilir. Kara Kartal'ın ayrıca Alanyaspor'un 22 yaşındaki genç yeteneği Cem Çelik ile ilgilendiği gelen haberler arasında. Başarılı oyuncu orta saha ve ön liberoda görev alabiliyor. Cem Çelik, geçen sezon Diyarbekirspor'da kiralık olarak forma giymişti.