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Haberler Beşiktaş Kara Kartal durmuyor

Kara Kartal durmuyor

HABER MERKEZİ
Kara Kartal durmuyor
SÜPER Lig'de sezon öncesi Ciro Immobile transferiyle bombayı patlatan Beşiktaş, yıldız bir ismi daha gözüne kestirdi. Siyah-beyazlı yönetim, Brezilya ekibi Fluminense'de forma giyen Jhon Arias için devreye girdi. Fluminense yönetimine "ayrılmak istiyorum" mesajı gönderen 26 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu için Kartal'ın yanı sıra İngiliz, İspanyol ve Portekiz ekiplerinin de devrede olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlıların Kolombiyalı oyuncunun şahsi tüm şartlarını kabul ettiği ve maaş talebine de "olur" verdiği öğrenildi. Ancak önceliği Di Maria transferine veren Beşiktaş'ın, Arjantinli yıldızdan alacağı yanıta göre, Arias için aksiyon alacağı öğrenildi. Kolombiya Milli Takımı ile Copa America'da finale kadar yükselen Arias, bu sezon 7 maçta 7 gol, 4 asistle oynadı.
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