Kartal’dan Berghuis atağı

YENİ sezon kadro planlamasını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş, kanat transferinde rotayı Hollanda'ya çevirdi. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst'un eski öğrencisi Steven Berghuis'i kadrosuna katmak için yeniden girişimlere başladı. Sağ kanatta sol ayaklı bir oyuncu isteyen Hollandalı çalıştırıcı, Ajax ile 1 yıl sözleşmesi kalan eski öğrencisini takımında görmek istiyor. İki kulüp arasındaki temaslar sıklaşırken, Berghuis ile Van Bronchorst'un menajeri olan Guido Albers'in de devrede olduğu öğrenildi.

RAKİP S.DONETSK

SLOVENYA'DA kamp yapan Beşiktaş, bugün hazırlık maçında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. Sports Park Radomlje'deki müsabaka saat 18.30'da başlayacak. Beşiktaş'ın geçen hafta D.Zagreb maçı yağmur engeline takılmıştı