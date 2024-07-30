Kartal’dan Hermoso hamlesi

Rizespor forması giyen milli stoper Emirhan Topçu'yu kadrosuna katmaya çok yakın olan Beşiktaş, savunmayı bir isimle daha güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yabancı bir ismi transfer etmek isteyen siyah-beyazlılar, uzun süredir gündemde yer alan İspanyol futbolcu Mario Hermoso için yeni bir formül buldu. Beşiktaş yönetimi, 29 yaşındaki futbolcunun transferi için son hamlesini yapıyor.

OYUNCUNUN BONSERVİSİ ELİNDE

Di Maria için eski takım arkadaşı olan Rafa Silva'yı devreye sokan yönetim, Hermoso transferi için de yeni transferi Gabriel Paulista'dan yardım alacak. İki futbolcu, geçen sezon A.Madrid'de birlikte forma giymişlerdi. 29 yaşındaki İspanyol savunmacı Hermoso'nun temmuz başında A.Madrid ile olan sözleşmesi sona erdi. Kartal, makul bir imza parası ile transferi bitirecek.