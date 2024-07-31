Kartal’da iki ayrılık

SÜPER Lig'de dış transferin hareketli ekibi Beşiktaş'ta ayrılıklar sürüyor. Siyahbeyazlı yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda yabancı kadrosundaki şişkinlik nedeniyle iki futbolcuyla daha yollarını ayırdı. Kara Kartal, yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Valentin Rosier'in ardından, Ante Rebic ve Ajdin Hasic'in sözleşmelerini dün feshetti. Geçen sezon Milan'dan büyük ümitlerle transfer edilen 30 yaşındaki Hırvat hücum oyuncusu Rebic performansıyla hayal kırıklığıyla yarattı. Siyah-beyazlı formayla 23 maça çıkan Hırvat oyuncu, 1 kez fileleri sarsarken 4'te gol pası verdi. Geçen sezonu kiralık olarak Sarajevo'da geçiren genç Boşnak forvet Hasic'in ise 4 yıllık Beşiktaş macerası da resmen sona erdi.

ONANA İÇİN LECCE İDDİASI

2020 yılında transfer olduğu İstanbul ekibinde varlık gösteremeyen Hasic üç kez farklı ekiplere kiralanırken, geçen sezon 13 karşılaşmada 2 kez gol sevinci yaşamıştı. İtalyan basını yönetimin takım aradığı diğer oyuncu Jean Onana için de Lecce'nin devrede olduğunu iddia etti. Kamerunlu oyuncu için 1 yıllık kiralama teklifi yapıldığı belirtildi.