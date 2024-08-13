Beşiktaş doludizgin

Süper Lig'de Samsunspor'u 2-0 yenerek sezona galibiyetle başlayan Beşiktaş, transferde de doludizgin gidiyor. Paulista, Rafa Silva ve Ciro İmmobile gibi önemli yıldızları kadrosuna kazandıran Kartal, son olarak Fransız Ligue 1 devi Paris Saint Germain'in 20 yaşındaki genç orta sahası Cher Ndour'u kiralık olarak kadrosuna kattı. Yetenekli futbolcuyu kiralık olarak renklerine bağlayan yönetimin, başarılı ismi bugün İstanbul'a getirmesi bekleniyor. Sağlık kontrollerinden geçecek olan 20 yaşındaki oyuncu, sorun tespit edilmemesi halinde Beşiktaş ile sözleşme imzalaması bekleniyor. Siyah-beyazlı ekibin ikinci bombası ise Mikayil Faye olacak. Beşiktaş'ın, sol stoper Mikayil Faye için 5 milyon Euro artı 7 milyon Euro'ya kadar yükselebilecek bonuslarla Barcelona'nın kapısını çaldığı ifade edildi.

FRANSIZLARIN GÖZDESİ OLDU

Kartal'ın ayrıca Katalan ekibine bir sonraki satıştan da yüzde 30'luk pay teklif ettiği iddia edildi. Fransız takımlarının da gözdesi durumunda olan Senegalli 20 yaşındaki Faye için Katalanlar bu tekliften oldukça etkilendi. Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcu Barca'da henüz süre alamadı.