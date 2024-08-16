Kartal Angelo’yu bitiriyor

SON olarak Cher Ndour transferinde mutlu sona ulaşan Beşiktaş, sağ kanada da takviye yapmak istiyor. Beşiktaş'ın gündemine Chelsea'de oynayan Angelo geldi. 19 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş'ın yanı sıra Santos'un da devrede olduğu ancak, Beşiktaş'ın bu transferde daha istekli olduğu konuşuluyor. Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, genç oyuncunun gelişimi için kiralanmasına yeşil ışık yaktı. Geçen sezonu Strasbourg'da kiralık olarak geçiren Brezilyalı oyuncu, 25 maçta 4 gol kaydetti. 1.80 cm boyundaki Angelo Gabriel Borges Damaceno, her iki kanatta da oynayabiliyor. Kariyerine Santos'ta başlayan genç yetenek, geçen sezon 15 milyon Euro bonservis bedeliyle Chelsea'ye transfer olmuş ve hemen ardından Strasbourg'a kiralanmıştı.

Muci yol ayrımında

BEŞİKTAŞ'A 2023-2024 sezonunun devre arasında 10 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen Ernest Muci, yol ayrımında. Yeni sezonda Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un gelmesiyle birlikte Ernest Muci, forma şansı bulamamaya başladı. Başarılı orta saha oyuncusu için Arabistan'dan tekliflerin geldiği ve ayrılığın sürpriz olmadığı konuşuluyor.