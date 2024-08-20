Bu Kartal bir harika

Trendyol Süper Lig'de önceki gün Antalyaspor engelini 4-2'lik sonuçla geçen Beşiktaş, üç resmi maçta sergilediği futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı. Süper Kupa ve lig sürecinde toplam 11 kez rakip fileleri sarsan siyah-beyazlılar kalesinde sadece 2 gol görürken, özellikte hücum hattındaki grafiği ile şimdiden rakiplerine korku saldı. Kartal'ın yenilerinden Ciro Immobile bu süreçte 4 kez gol sevinci yaşarken, 31 yaşındaki yıldız futbolcu Rafa Silva ise çıktığı 3 karşılaşmada 3 gol-1 asistlik skor katkısı sağladı. Bu futbolcular dışında Rashica, yeni transfer Cher Ndour ve Semih Kılıçsoy da dikkat çeken isimler arasında yer aldı.

Çaykur Rizespor'dan transfer edilen Emirhan Topçu, siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk maçında iki kez fileleri havalandırsa da iki gol de geçerli sayılmadı. Beşiktaş, ayrıca ligde üst üste aldığı iki galibiyetle uzun süre sonra bir ilke imza attı. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de son olarak 2018-2019 sezonunda ilk 2 maçında 6 puan elde etmişti. Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, takımın performansıyla ilgili "Takımın gelişimi hiçbir zaman durmaması gerekiyor. Bugün aç ve enerjisi yüksek bir takım gördüm. Taraftarımız bize enerji veriyor. Onların enerjisi de bizim sahada verdiğimiz mücadelenin yansımasıdır" dedi.

5 OYUNCUNUN ÜSTÜ ÇİZİLDİ

TARAFTAR önünde ilk sınavını veren Hollandalı Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, 5 futbolcunun üstünü çizdi. Genç oyuncular Tayyip Talha Sanuç, Demir Ege Tıknaz'ın dışında Bakhtiyar Zaynutdinov, Vincent Aboubakar ve Jackson Muleka mücadelenin kadrosunda yer almadı. Bu oyunculara kulüp arandığı gelen haberler arasında.

ANGELO'DA İŞLEM TAMAM

BEŞİKTAŞ, Brezilyalı kanat oyuncusu Angelo'nun kiralanması için mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, bonservisi Chelsea'de bulunan ve geçtiğimiz sezonu Franız ekibi Strasbourg'da geçiren 19 yaşındaki Brezilyalı yıldız futbolcu Angelo'nun kiralık transferi için Chelsea ile anlaşma sağladı. 19 yaşındaki Angelo futbola ülkesinin Santos takımında başladı. Ardından Chelsea'ye transfer oldu. Chelsea'den geçen sezon Strasbourg'a kiralandı. İngiliz ekibine geri dönen oyuncunun kısa süre içerisinde Beşiktaş'a kiralık olarak gelmesi bekleniyor.