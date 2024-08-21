Kara Kartal’dan İtalya çıkarması

SÜPER Lig'e ikide iki yaparak harika bir giriş yapan Beşiktaş'ta gündem transfere çevrildi. Kara Kartal'ın gündeminde ilk sırada ise orta alana yapılacak takviye. Siyah-beyazlıların bu bölge için Lazio forması giyen Uruguaylı orta saha Matias Vecino ile ilgilendiği iddia edildi. Beşiktaş için İtalya'dan sürpriz bir orta saha transferi iddiası gündeme geldi. Alfredo Pedulla'nın haberine göre siyah-beyazlılar, Lazio'dan Matias Vecino ile ilgileniyor.

86 MÜSABAKADA 11 GOL ATTI

Beşiktaş'ın Vecino'nun durumunu araştırdığı kaydedildi. Güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro olarak gösterilen 32 yaşındaki Vecino'nun Lazio ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. 2022'den bu yana Lazio forması giyen Vecino, İtalyan ekibinde çıktığı 86 maçta 11 gol attı ve 2 asist yaptı. Futbola ülkesinin takımlarından olan Central'de başlayan tecrübeli futbolcu, kariyerinde sırasıyla Nacional, Fiorentina, Cagliari, Empoli, Inter ve son olarak Lazio formasını giydi. 32 yaşındaki futbolcu, Uruguay Milli Takım formasını da 63 kez terletti.